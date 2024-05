Dotarły do Polski. Wiadomo, gdzie jest ich najwięcej

Pierwszy raz zaobserwowano go na terenie Polski w 2009 roku. Jego populacja sukcesywnie się rozmnaża. Wciąż jednak występuje jedynie na małym obszarze kraju. Czym charakteryzuje się zaskroniec rybołów?

W Polsce mamy do czynienia z czterema gatunkami węży i wszystkie są objęte ochroną gatunkową, ale tylko jeden z nich jest jadowity. To żmija zygzakowata, której jad, chociaż nie stanowi zagrożenia dla życia osoby zdrowej, u osób o niższej odporności może być bardzo niebezpieczny. Pozostałe gatunki to: zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty i wąż Eskulap.

Nie wszyscy wiedzą jednak, że w naszym kraju można spotkać jeszcze jeden gatunek węża. To zaskroniec rybołów, który występuje w południowo - zachodniej Polsce, przy granicy z Czechami.

Nowy wąż na terytorium Polski

Zaskroniec rybołów to gatunek niejadowitego węża z podrodziny zaskrońcowatych. Występuje w środkowej i południowej Europie na wschód, aż do zachodnich Chin i północno-zachodnich Indii. Można go również znaleźć w Delcie i Dolinie Nilu.

Mało kto ma świadomość, że zadomowił się również w Polsce. W lipcu 2009 roku zaobserwowano jednego przedstawiciela tego gatunku na terenie naszego kraju. Miało to miejsce tuż przy granicy z Czechami w okolicy Kaczyc koło Cieszyna, nad rzeką Olzą. W Czechach już wcześniej zaobserwowano rosnącą populację tego gatunku.

W 2012 węża zauważyli wędkarze z Pogwizdowa. Wyłowili go z wody i sfotografowali. Miał około 40-45 cm. Siedem lat później znaleziono w tej okolicy kolejnego, martwego osobnika.

W opublikowanym w 2010 roku raporcie, którego autorami są: Petr Vlček, Bartłomiej Najbar oraz Daniel Jablonski możemy znaleźć pierwsze oficjalne doniesienia o izolowanej, ale stabilnej i rozmnażającej się populacji zaskrońca rybołowa.

"Do momentu obserwacji jednego osobnika w 2009 r. zaskroniec rybołów Natrix tessellata nie był uważany za element polskiej fauny. Obecność osobników z różnych klas wiekowych wskazuje na istnienie stabilnej, potencjalnie trwałej populacji. Przewaga młodych węży sugeruje, że jest to populacja stosunkowo nowa, rozwijająca się" - czytamy z "Przeglądzie Przyrodniczym" z 2022 roku.

Jego autorzy informują, że "w roku 2021 dokonano kolejnych, licznych już obserwacji zaskrońca rybołowa w całym kompleksie stawów w Pogwizdowie oraz na zboczach pobliskiej hałdy."

Z kolei jego skamieniałości znaleziono w Jaskini Żabiej w województwie śląskim. To najbardziej wysunięte na Północ miejsce ze śladami występowania tego gatunku

Zaskroniec rybołów pod ochroną

Zaskroniec rybołów to niejadowity wąż, który może osiągnąć nawet do 150 cm długości. Jest koloru szarego, oliwkowego lub zielono-brązowego.

Żyje przy zbiornikach wodnych, a większą część życia spędza w wodzie, gdzie poluje. Mimo to na lądzie potrafi poruszać się bardzo sprawnie. Należy wiedzieć, że gatunek ten podlega w Polsce ścisłej ochronie.

