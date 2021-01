WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Dyrektorka o powrocie dzieci do szkół. "Decyzja podjęta w momencie, kiedy jest duże zagrożenie" Danuta Kozakiewicz, dyrektor SP 103 w Warszawie była gościem w programie "Newsroom" WP. Odniosła się do powrotu klas I-III do szkół, który nastąpi już w przyszłym tygodniu. - Cieszę się, że moje dzieciaki wrócą do życia społecznego i będą mogły rozwijać się prawidłowo. Jest to niezbędne dla psychiki dziecięcej i umiejętności społecznych. Natomiast bardzo się martwię, bo uważam, że nie jesteśmy bezpieczni. Decyzja została podjęta w momencie, kiedy zagrożenie jest bardzo duże. Właśnie kończą się ferie, a jak widzieliśmy w mediach, rodzice z dziećmi byli wszędzie, w tłoku: na sopockim molo, na Krupówkach w Zakopanem – mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor SP 103 w Warszawie.