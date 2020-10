Dzieci indygo. Co oznacza fenomen wyjątkowo uzdolnionych dzieci?

Dzieci indygo – o co właściwie chodzi?

Dzieci indygo miały być pierwszym pokoleniem tzw. gwiezdnych dzieci. Do ich grona mieli się zaliczyć hipisi oraz ludzie, których młodość przypadała na międzynarodowe protesty. Miały być buntownikami z natury, natomiast ich ponadnaturalne zdolności mogły przyczynić się do upadku starych systemów. Zadaniem dzieci indygo miało być niszczenie oraz burzenie starych struktur, które komplikowały życie innych osób. Bycie dzieckiem indygo dotyczy wyłącznie jednostek, choć cechy przypisuje się całemu pokoleniu.

Dzieci indygo – jakimi cechami się wykazują?

Przede wszystkim dzieci indygo charakteryzują się silną wolą, upartością w dążeniu do celu, podważaniu autorytetów, dążeniu do wolności, niecierpliwością, wpadaniem we frustrację z błahych problemów oraz intuicją i wyjątkową przenikliwością. Mimo przekornego charakteru dzieci indygo są bardzo niepewne siebie, co przekłada się na ich problem z samoakceptacją. Oprócz tego są spokojne, kreatywne, uzdolnione artystycznie, wrażliwe i empatyczne. Zdecydowanie nie radzą sobie w szkole czy innych miejscach, gdzie panują ściśle określone reguły i zakazy.