Dzieci są bombardowane treściami dla dorosłych. Ekspertka o groźnych skutkach

Gdy dziecko przychodzi do nas z jakimś pytaniem dotyczącym seksu, nie mówmy mu: "Dowiesz się w swoim czasie" albo "To są sprawy dorosłych", bo gdy zetknie się z pornografią lub, co gorsza, ktoś będzie próbował naruszyć jego granice, nie zwróci się do nas. Mojej 11-letniej córce koleżanka z klasy wysłała zaproszenie do grupy, na której byli starsi chłopcy i rozmowy o seksie. I ona od razu do mnie z tym przyszła. Najpierw zapytałam ją, co o tym myśli. Powiedziała, że bardzo jej się to nie podoba i nie chce w czymś takim brać udziału. Musiałam interweniować: napisałam na grupie jako mama i zablokowałam numer, ale pochwaliłam moją córkę za to, jak mądrą jest osobą. Dlatego nie bójmy się rozmawiać z dzieciakami, nasze wsparcie będzie w przyszłości ich największym orężem.