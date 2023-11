Angielski z wuefistą, biologia z katechetą. "To jest jakiś dramat"

Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP apeluje, że to ostatni moment na zmianę. Liczy, że nowy rząd w końcu podejmie konkretne działania. - Wiem, że może być tylko lepiej. Minister Czarnek nie dawał nam żadnej nadziei. Mówił jedynie o zwiększeniu pensum i wzroście wynagrodzenia na poziomie 12,5 proc. To nic by nie dało, biorąc pod uwagę, że nauczyciel po studiach, który wchodzi do zawodu, otrzymuje wynagrodzenie o jedynie 90 zł wyższe niż najniższa krajowa.