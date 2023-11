Dziennikarka TVN24 zadała Witek pytanie. Oto co usłyszała

W poniedziałek, 13 listopada, odbyło się zaprzysiężenie posłów X kadencji Sejmu i senatorów XI kadencji Senatu. Wybrani zostali marszałkowie obu izb, a rząd Mateusza Morawieckiego podał się do dymisji. Bez wątpienia na ulicy Wiejskiej w Warszawie był to dzień pełen emocji.

– Czuję się bardzo dobrze. Startowałam w wyborach , ubiegając się o mandat posła i wyborcy wybrali mnie na posła. To jest dla mnie najważniejsze – powiedziała Witek przed kamerami.

"Nie po raz pierwszy wyznaję, że jestem zwolennikiem postaci z feminatywnymi przyrostkami. Są one odwieczną typologiczną cechą języków słowiańskich, upraszczającą wiele poczynań komunikacyjnych, więc wzrost ich frekwencji w ostatnim czasie jest w moim odczuciu w silniejszym stopniu powrotem do tradycji niż przejawem ruchów feministycznych" – pisał w swojej książce "Polszczyzna. 200 felietonów o języku".

