Dziewczyny na krawędzi. ADHD - problem, który może dotyczyć i twojej córki

"To, czego najbardziej boimy się u dziewcząt z nierozpoznanym ADHD, to powikłania. Do nas do gabinetu przychodzą nastolatki, które mają już stany depresyjne, stany lękowe, kompletny brak motywacji, a niektóre nawet się okaleczają. A impulsywność typowa dla ADHD plus objawy depresyjne to bardzo krótka droga do podjęcia próby samobójczej" - alarmuje dr Marta Niedźwiedzka, psychiatrka.