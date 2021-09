Dziewięć godzin zajęć i lekcje do wieczora. Tak wyglądają w tym roku plany lekcyjne

Na absurdy w planie lekcji najmłodszych uczniów (konkretnie drugoklasistów) zwróciła także uwagę pani Magdalena. Do zdjęcia planu wysłanego do redakcji dołączyła komentarz: "Druga klasa. Najlepsza jest środa – fitklasa, później okienko i zajęcia. A co z dziećmi, które nie chodzą na świetlicę? Godzinę maja siedzieć na szkolnej ławce na korytarzu? Zajęcia do 17:00 dwa razy w tygodniu to też masakra".