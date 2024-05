Świętuje Dzień Matki. Jednym rysunkiem wsadziła kij w mrowisko

Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w roku, obchodzone w wielu krajach na całym świecie. To czas, kiedy możemy wyrazić naszą miłość i wdzięczność dla najważniejszych kobiet w naszym życiu – naszych mam.

W Polsce święto to obchodzimy 26 maja. To nie tylko okazja do obdarowania matki prezentami, ale przede wszystkim czas refleksji nad jej rolą w naszym życiu.