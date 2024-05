Nie chce podpisywać się swoim nazwiskiem. Ma ku temu powód

– Zawsze na początku w ilustracjach ukrywałam się za The Girl Who Fell On Earth. W podpisie mam DM. Ostatnio, po koncertach jeden z panów do mnie podszedł, by podpisać mu płytę. Powiedział: poproszę jeszcze z nazwiskiem. Na co ja wytłumaczyłam mu grzecznie, że jest to świadoma decyzja – tłumaczy.