Edyta Pazura karmi córkę w muzeum. Kobiety jej dziękują

Niektórzy uważają, że nie przystoi karmić piersią w miejscach publicznych. Dlaczego? Sądzą, że to bezwstydny obrazek. Natomiast Edyta Pazura udowodniła, że zamiast chować się po kątach, można spokojnie nakarmić dziecko, nie naruszając niczyjej estetyki.

"Może to zdjęcie zachęci inne kobiety do karmienia. Niestety nie da się określić, kiedy dziecko znowu będzie głodne i pierś trzeba wyciągnąć w różnych okolicznościach. Dla niektórych to jest niezrozumiałe. Piękne zdjęcie" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Zawsze ci kibicowałam, ale teraz to mi zaimponowałaś", "Nie zostawiam zazwyczaj komentarzy, ale ten obrazek jest mi tak bliski i rozczulił mnie. Zobaczyłam na tym zdjęciu siebie" - dodały kolejne.