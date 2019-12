WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 edyta pazuracezary pazuraboże narodzenie Ewelina Miszczuk 10 godzin temu Edyta Pazura i Cezary Pazura składają życzenia i apelują do fanów. "Przecież to nic nie kosztuje, a daje tyle radości" Edyta Pazura i Cezary Pazura złożyli swoim fanom bożonarodzeniowe życzenia. Ciężko się nie wzruszyć, czytając je. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Edyta Pazura i Cezary Pazura są rodzicami trójki dzieci (ONS.pl) Edyta Pazura udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie całej rodziny, a pod nim - życzenia od całej rodziny Pazurów. Jak napisała, "tej z zębami i bez". "Wesołych świąt! Dużo prawdziwej i czystej miłości. Przede wszystkim zdrowia, bo jak to mawia moja mama, jak jest zdrowie, to ze wszystkim innym można sobie poradzić" - zaznaczyła Pazura. Przekazała również moc pozdrowień dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą świętować ze swoimi najbliższymi. Edyta Pazura i Cezary Paazura - święta Bożego Narodzenia Gwiazda przywołała znaną piosenkę Czesława Niemena, która w święta zyskuje nowe znaczenie. "Choć 'dziwny jest ten świat', ja również wierzę, że 'ludzi dobrej woli jest więcej'. Z tym przekonaniem wchodzimy w kolejny rok. Chciałabym, abyśmy wszyscy wspierali się, szanowali, poważali, obdarzali się nawzajem sympatią i dobrym słowem. Przecież to nic nie kosztuje, a daje tyle radości" - podkreśliła. Fani nie mogli się oprzeć, żeby oprócz podziękowań i życzeń, nie dorzucić komentarzy dotyczących zdjęcia, które udostępniła Edyta Pazura. "Bardzo fajnie razem wyglądacie. Bądźcie zdrowi! Śliczne maluchy" - napisała fanka. "Pozazdrościć takiej fajnej rodzinki" - dodała inna. Jedna obserwatorka profilu Pazury zauważyła, że nie wszyscy byli zadowoleni z pozowania do zdjęcia. "Jedna Pazura ma muchę w nosie... Rita Konchita" - zażartowała. A wy czego życzycie innym i sobie na święta? Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Jak pomalować brwi? Oto najprostszy sposób 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne