Edyta Pazura myje okna za męża. Cezary Pazura ma lęk wysokości?

Edyta Pazura myje okna

Teraz Cezary Pazura pokazał, jak jego żona myje okna na drabinie. Asekurują ją najstarsza córka - Amelia. Internauci od razu zauważyli, że nastolatka jest kopią mamy. "Jak siostry", "Ale one są do siebie podobne" - komentują. Oczywiście pod postem pojawiły się seksistowskie żarty. Aktor wyjaśnił więc, dlaczego to nie on myje okna. "Praca na wysokości! Super Kochanie! Dzięki Twojemu poświęceniu kiedyś na pewno pokonam swój lęk" - napisał.