Ekologia z unijnymi funduszami

Zamojszczyzna szczyci się swoim krajobrazem, przyrodą, rolnictwem. Tutejszy pejzaż chwyta za serce, a zmiany w nim zachodzące zdecydowanie działają na korzyść nas wszystkich. W okolicznych lasach nie widać już wszechobecnych śmieci. Mieszkańcy nauczyli się segregować odpady. Każdy wie co to jest recykling i stosuje go w praktyce.