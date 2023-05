Ekspertka oceniła zachowanie na komunii córki Cichopek i Hakiela. Postawiła sprawę jasno

- Ciężar psychologiczny takiej sytuacji polega na konfrontacji iluzji z rzeczywistością, w której byli kochankowie nie są już razem. Ale te konfrontacje pomagają iść do przodu. Im bardziej zaakceptujemy, że to, czego już nie ma, to tego już nie ma, natomiast to, co jest, to jest, to będzie się nam lepiej żyło tu i teraz - powiedziała ekspertka.