Stanęła obok Cichopek. Stylistka oceniła jej sukienkę na komunię

W niedzielę 21 maja Helenka, córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, przystąpiła do komunii. Wydarzenie budziło spore zainteresowanie mediów, ponieważ mieli się na nim spotkać nie tylko byli małżonkowie, ale także ich obecni partnerzy – Maciej Kurzajewski i Dominika. W rozmowie z "Faktem" stylistka i ekspertka od wizerunku Ewa Rubasińska-Ianiro, oceniła, jak poradzili sobie wszyscy członkowie patchworkowej rodziny.

Katarzyna Cichopek na komunii Helenki. Stylistka ocenia

Katarzyna Cichopek miała na sobie elegancki biały zestaw, na który składała się bluzka, marynarka i spodnie. Zdaniem ekspertki, to bardzo dobry wybór, a aktorka "ominęła wszystkie niebezpieczne meandry modowo-obyczajowe, korzystając przy tym z najświeższych trendów sezonu". "Biały i śmietankowy są przebojami tego sezonu. Do skrojonych ze smakiem kamizelki i marynarki, Kasia dobrała rozszerzane od talii w dół spodnie. One mają tę zaletę, że przy jednoczesnym podkreśleniu talii, zakrywają nogi, które podczas takich wydarzeń mogą spuchnąć" - podkreśla.

Maciej Kurzajewski w granatowej marynarce, białej koszuli i brązowych spodniach, okazał się przy Cichopek ubrany jedynie "poprawnie". "Pewnie (Kurzajewski - przyp. red.) nie chciał być w centrum uwagi, bo to Kasia i dzieci są bohaterami tego dnia, więc może nie chciał przegiąć z elegancją?" - zastanawia się stylistka. Zachwala jednocześnie Marcina Hakiela, który zdecydował się na beżowy garnitur i "podkreślający osobowość" krawat.

Tak ubrała się partnerka Hakiela. Sukienka jest "bardzo taktowna"

Dominika, partnerka Hakiela, miała na sobie luźną sukienkę w niebiesko-fioletowych barwach. Ekspertka oceniła ten wybór jako "bardzo taktowny". "Nie była zbyt krótka ani nie podkreślała figury. Nie zrobiła z niej seksbomby, a wybór kolorystyczny uniknął konkurowania z mamą dziecka" – zaznacza w wypowiedzi dla "Faktu".

Rubasińska-Ianiro zwróciła też uwagę, że wszyscy mieli na sobie okulary przeciwsłoneczne, które "nadawały im gwiazdorskiego sznytu". "One pełnią taką rolę, żeby nie pokazać swoich prawdziwych uczuć, żebyśmy się mogli domyślać, co oni myślą, jakie mają emocje i gdzie się patrzą bądź nie patrzą. To dobry gwiazdorski zabieg, chroni przed wnikliwym wzrokiem i oceną" - wyjaśnia.

