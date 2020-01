WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Eleganckie koszule damskie, czyli proste sposoby na stylowe zestawy Damska koszula to prawdziwy hit, który powinien znaleźć się w każdej damskiej szafie. Idealnie sprawdzi się na każdą okazję, zarówno do pracy, jak i na uroczyste spotkanie. Zakładając koszulę damską do wybranej stylizacji, dodasz całości szyku oraz elegancji. Bez problemu zestawisz ją z praktycznie każdymi spodniami i spódnicami, dzięki czemu stworzysz świetne komplety na każdą okoliczność. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Damska koszula to sposób na uniwersalną stylizację (iStock.com, Fot: javi_indy) Damskie koszule najczęściej kojarzą się z bielą lub czernią. Na szczęście nie musisz ograniczać się w kwestii koloru, ponieważ coraz częściej producenci ubrań stawiają na całą gamę kolorystyczną oraz korzystają z wielu fasonów. Dzięki temu możesz wybrać najlepszą dla siebie koszulę, którą założysz na co dzień lub od święta. Poniżej znajdziesz kilka wartych uwagi wskazówek stylizacyjnych. Koszule damskie o jednolitym fasonie Do codziennych stylizacji, idealnym rozwiązaniem zawsze będą jednolite koszule damskie. Dotyczy to najczęściej białego wariantu, który sprawdzi się przy każdej okazji. Z powodzeniem założysz ją do jeansów albo prostych czarnych spodni, więc w prosty sposób stworzysz biurową stylizację. Fason koszuli z łatwością pozwoli na szybki zestaw – jeśli nie czujesz się dobrze w białym kolorze, postaw na błękit lub czerń. Bardzo dobrym pomysłem mogą się okazać także koszule damskie w pastelowych odcieniach, które sprawdzą się idealnie przy mniej formalnych okazjach. Koszule damskie we wzory Nikt nie powiedział, że musisz ograniczać się z wyborem damskiej koszuli wyłącznie w wersji jednokolorowej. Znajdziesz na rynku bardzo dużo wzorzystych i eleganckich koszul, które będą pasować na każdą możliwą okazję. Postaw na florystyczne motywy, etniczne wzory czy bliżej nieokreślone abstrakcje, a zauważysz, że w całości będą pięknie się komponować z ołówkowymi spódnicami i ciemnymi spodniami. Jeśli lubisz bardziej rockowe stylizacje, pomyśl o koszuli w kratę, która doskonale podkreśli twój zadziorny charakter. Dodaj do niej skórzane spodnie lub przetarte jeansy oraz cięższe botki, a uzyskasz nietuzinkowy komplet na koncert czy przyjacielskie spotkanie. Koszule damskie z jeansu Jeans nie wychodzi z mody, natomiast w ostatnim czasie przeszedł do innych elementów garderoby, np. koszul. Jeansowe ubrania to pomysł na uniwersalny i ponadczasowy klasyk, który bardzo łatwo komponować z pozostałymi dodatkami. Jeśli preferujesz bezpieczne połączenia, zdecyduj się na chinosy z jeansową koszulą albo załóż trapezową, lekko rozkloszowaną spódnicę. Ciekawym rozwiązaniem będzie typowy total look, czyli zestawienie samych jeansowych elementów. Dla urozmaicenia stylizacji, pomyśl o dodatkach w stylu boho. Koszule damskie o luźniejszym kroju Najczęściej damskie koszule kojarzą się z dopasowanym fasonem, który doskonale przylega do ciała. Jednak często okazują się one nieco niewygodne i krępują ruchy, dlatego warto pomyśleć o luźniejszym kroju. Stawiając na wygodę jednocześnie zyskasz dodatkową swobodę i element nonszalancji. Doskonale sprawdzą się przy dłuższych spódnicach idealnie dobranych do sylwetki oraz do rurek i skórzanej ramoneski. Przełamaniem stylizacji będzie mała torebka na łańcuszku i zawsze stylowe balerinki.