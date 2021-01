WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Eleganckie swetry. Idealny i niedrogi sposób na zimowe chłody Są lekkie, ale dają dużo ciepła. Nie muszą być tak dopasowane, jak bluzka, dlatego zapewniają dużo wygody. To pierwsza rzecz, po którą sięgasz, kiedy ci zimno. Swetry i sweterki - teraz jest czas właśnie na te miękkie, grzejące i przyjemne w dotyku ubrania. Czysty luksus - puszysty i ciepły sweter Mięsisty, ciepły, ładny i... bez niezamierzonego efektu pogrubienia. Oto sweter idealny. Ten, który świetnie pasuje do jeansów i do eleganckiej spódnicy - także jest w cenie. Bez tych ubrań trudno wyobrazić sobie zimowe stylizacje, zarówno te po domu, jak i na wyjścia. Dotyk na skórze puszystego swetra "jak chmurka" to czysta przyjemność. Jeśli z dzieciństwa pamiętasz tylko gryzące w skórę, nieprzyjemnie drapiące swetry, postaw na te z puszystą powierzchnią, którą swetrowi zapewnia domieszka włókien angory albo moheru. Zapewnia ciepło bez podrażnienia skóry. Elegancki sweter, czyli jaki? Teoretycznie swetrom daleko od delikatnej elegancji koszulowej bluzki czy zwiewnych sukienek z cienkich tkanin. Tylko teoretycznie, bo z czasem piękny model swetra o kopertowym kroju czy kaszmirowego kardigana stał się równie dobrym rozwiązaniem na ważne spotkanie co klasyczne ubrania. Elegancki sweter to najczęściej model cieńszy, bardziej dopasowany do sylwetki, z subtelnym dekoltem i raczej o gładkim splocie. Niektóre eleganckie swetry zdobią modne do niedawna perełki, biżuteryjne aplikacje (świetnie kontrastują z puszystą, matowa powierzchnią i zastępują np. broszki) i koronkowe wykończenia dekoltu, dołu ubrania albo rękawów. Do klasycznej mody na chłodne dni dołączył nie tak dawno duet swetra i skórzanej spódnicy, a swetry o kopertowym kroju, z dekoltem w kształcie litery "V" i akcentujące talię w niczym nie ustępują eleganckim bluzkom. Idealny sweter w eleganckiej wersji to oczywiście ten z domieszką naturalnych włókien najwyższej jakości: takich jak kaszmir czy jedwab. Zwykły sweter w kolorze czarnym czy szarym jest nudny? Nic bardziej mylnego. Odpowiednia domieszka włókien właściwego typu nadaje tym ciepłym ubraniom wyjątkowego, naturalnego połysku bądź właściwości termoregulacyjnych (wełna np. z merynosa zapewnia ciepło w zimny dzień i odpowiednią wentylację, kiedy robi się cieplej). Wprawne oko od razu wyłapuje różnicę między tanim swetrem, a eleganckim i dobrej jakości. Także intensywny kolor nie jest cechą tych swetrów, które wydają się najbardziej godne polecenia. Moda na jaskrawą barwę (nawet bardzo ładną) może szybko przeminąć, a neutralne beże, szarości, czerń i biel zawsze świetnie wkomponują się w obowiązujące trendy. Dodatkowa zaleta? Sweter to jeden z elementów garderoby, który nie musi być perfekcyjnie dopasowany rozmiarem, dlatego idealnie nadaje się jako ubranie, którym wymienisz się z mamą, siostrą albo córką. Sweter XS czy XXL? Niewielkie sweterki nie zakrywają talii, pasują także do ubrań na cieplejsze pory roku i nie przegrzejesz się w nich, kiedy wejdziesz do ciepłego pomieszczenia. Zajmują też mniej miejsca w szafie i są bardziej uniwersalne. Ciekawsze, często wracające do mody i bardziej efektowne są modele w wydaniu XXL - dużo za duże albo o grubym splocie. Utarło się, że obfite, mięsiste i bardzo ciepłe swetry częściej pasują szczupłym i dość wysokim kobietom, ale już od dawna nie jest i nie musi być to regułą. Najważniejszy jest twój komfort w zimny dzień, a jeśli dobierzesz sweter XXL do ciemnych spodni i wyższych butów w ciemnych kolorach, powstanie dobry i ładny zestaw na zimę. Ciepły sweter w szafie powinien się znaleźć choćby po to, aby zarzucić go na ramiona albo włożyć pod cieńszy płaszcz, kiedy nadejdą nagłe chłody. Dbaj o swetry, aby dłużej były piękne... Nieodpowiednia temperatura prania potrafi zniszczyć urok wielu ubrań, ale najbardziej szkodzi właśnie swetrom. Nie wahaj się prać te najdelikatniejsze ręcznie i susz rozłożone na ręczniku - to naprawdę się opłaca, jeśli ulubiony model chcesz nosić też w przyszłym sezonie czy nawet dłużej. Nawet najdroższy sweter traci swój urok, jeśli na skutek tarcia pojawiają się na jego powierzchni małe kulki sfilcowanych włókien. Mechacenie jest naturalnym efektem, ale szybciej powstaje na ubraniach gorszej jakości. Mechacenie jest naturalnym efektem, ale szybciej powstaje na ubraniach gorszej jakości. Trudniej o niego także na swetrach wykonanych z syntetyków, jednak nie dorównują one tym z naturalnym składem ani wyglądem, ani stylem, ani ciepłem, które dają...