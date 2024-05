"Endo belly" to problem wielu kobiet. Co pomoże na uciążliwe objawy?

Problem zaczyna się zazwyczaj w drugiej połowie cyklu, towarzyszy miesiączce, a po niej stopniowo zanika. Niedogodności towarzyszące endometriozie mogą być mniej uciążliwe, jeżeli odpowiednio o siebie zadbamy. Na czym dokładnie polega "endo belly", co powoduje nasilenie objawów i jak z nimi walczyć?

Jak przeczytamy w poście, którego autorem jest ginekolog Marcin Wrona, istnieją sposoby na to, aby załagodzić objaw "endo belly". Pomocny ma być napar z rumianku lub mięty, ograniczenie stresu, stosowanie leków na wzdęcia, leczenie pokarmowych nietolerancji, a także przejście na dietę przeciwzapalną, wspierającą mikrobiom (tu konieczna jest konsultacja z dietetykiem) oraz włączenie do codziennego planu dnia aktywności fizycznej. Specjalista zaleca też kontakt z urofizjoterapeutą.

