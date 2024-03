"Musimy im towarzyszyć w codzienności". Setki tysięcy kobiet zmagają się z tym problemem

Jest to choroba, która bardzo mocno obniża jakość życia – w każdym obszarze. Przede wszystkim bardzo długa jest droga do diagnozy i to jest pierwsza ogromna trudność. To się zaczyna powoli zmieniać dzięki temu, że o endometriozie mówi się coraz więcej, wciąż jednak większość kobiet na diagnozę czeka latami. Zamiast do ginekologów trafiają np. do gastrologów, bo objawy endometriozy przypominają zespół jelita drażliwego.