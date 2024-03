Na diagnozę czekają średnio 9 lat. "Kobiety często słyszą, że histeryzują"

Nie każda kobieta z endometriozą wymaga leczenia operacyjnego. To pierwsza i najważniejsza informacja. Twarde wskazania do takiego leczenia to sytuacja, gdy w sposób istotny mamy zajęte sąsiednie narządy. Dochodzi np. do naciekania moczowodu z zastojem moczu w nerce albo zmian jelitowych – dużych, wieloogniskowych, dających różne objawy, co może doprowadzić do niedrożności przewodu pokarmowego.