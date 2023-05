Wypadek miał miejsce zaledwie cztery dni po koronacji Karola III, na której była również księżna Sophie, bratowa króla. Do tragicznego zdarzenia doszło w zachodnim Londynie w środę, 10 maja około godz. 15.20 czasu miejscowego.

Sophie była eskortowana przez policję — w tym funkcjonariuszy na motocyklach. Jeden z nich potrącił około 80-letnią kobietę, co potwierdziła Policja Metropolitalna. Badane są szczegóły wypadku.

Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy opatrzyli kobietę, a następnie w trybie pilnym przetransportowali ją do szpitala. Jak donosi brytyjska prasa, lekarze określili jej stan jako krytyczny, a kobieta walczy o życie.

Rzecznik Pałacu Buckingham przekazał "The Sun", że "księżna Sophie jest płynącymi prosto z serca myślami i modlitwami przy rannej kobiecie i jej bliskich". Dodał, że jest wdzięczna za szybką reakcję służb ratowniczych i będzie na bieżąco informowana o rozwoju sytuacji.

