Eva Mendes odpowiedziała na komentarz dotyczący Goslinga. W przypadku tej pary to rzadkość

Od spotkania na planie filmu "Drugie oblicze" Ryan Gosling i Eva Mendes są nierozłączni. Choć wkrótce para będzie świętować 10. rocznicę związku, próżno szukać ich wspólnych zdjęć ze ścianek czy czerwonych dywanów (mają ich zaledwie kilka), publicznych wyznań miłości czy ckliwych historyjek, które mogłyby zelektryzować media. Zakochani wiodą spokojne życie i wiele wskazuje na to, że tworzą naprawdę zgrany duet.

Eva Mendes o związku z Ryanem Goslingiem

46-latka postanowiła zażartować z obserwatorów i opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcie, na którym biegnie po plaży w obcisłej sukni, z rozwianymi włosami. "Poszłam dziś rano pobiegać po plaży", napisała przy fotografii, po czym dodała, że to nieprawda, a zdjęcie zostało zrobione co najmniej 15 lat temu.

Wygląda na to, że państwo Mendes-Gosling wzięli sobie do serca obostrzenia i nie wychodzą z domu, jeśli nie jest to konieczne. Wystarczy przypomnieć, że pod koniec września aktorka opublikowała krótkie wideo z domowego zacisza, w którym pojawiła się jej fryzjerka. Obie miały na twarzach maseczki, dodatkowo fryzjerka zakryła twarz przyłbicą.