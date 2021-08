Ewa Farna zachwyciła w Sopocie. Pokazała wsparcie dla wszystkich kobiet i trzy zaprosiła na scenę

Uwagi na bok

Ewa Farna wielokrotnie była krytykowana za to, jak wygląda. Artystka na szczęście zrozumiała, że nie warto brać sobie do serca złośliwe uwagi. "Kilka kilogramów to nie powód, żebym chowała się w domu, podcinała sobie żyły i bała się ludzi" - mówiła dwa lata temu.