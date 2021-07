Ewa Farna o publicznym wyszydzaniu wyglądu. "Czytałam, że wyglądam jak dwa tiry, jestem pontonem z ośmioma brodami"

Ona sama jest dumna ze swojego wyglądu, który zmienił się na przestrzeni lat. Jako dorosła kobieta urodziła również dziecko. - Ciąża nauczyła mnie ogromnego szacunku do ciała. Dziękowałam za to, jakie jest, że jest zdrowe, i przepraszałam, że kiedykolwiek mogło mi wpaść do głowy, żeby w nie zwątpić, bo inni mówili, że nie jest idealne – podkreśliła.