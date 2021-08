Ewa Minge komplementuje Agnieszkę Woźniak-Starak. "Jest nieziemsko piękna"

"Agnieszka Woźniak-Starak jest jakoś nieziemsko piękna! Co widzę ją , to się uśmiecham. Uwielbiam patrzeć na niezwykle piękne kobiety, bo to one są moją twórczą inspiracją. Zawsze budzą wyobraźnie i nigdy o ich urodę nie jestem zazdrosna. Oczywiście, że wszystkie kobiety są piękne i nie tylko Agnieszka rozjaśnia przestrzeń, ale dzisiaj padło w zwierzeniach na nią. Nie jest ważne, co założy na siebie i jak bardzo będzie wystylizowana. Kompletnie sauté zachwyca słowiańskim urokiem i czymś, co w kobiecie jest bardzo cenne, tajemnicą. Niby otwarta, bardzo sympatyczna, a jednak oszczędna w ekspozycji siebie i swojego życia. Uwielbiam świadome swojej magii kobiety i uwielbiam, jak ją wokół siebie roztaczają. Dobrego dnia wszystkim i pamiętajmy, że każda z nas jest wyjątkowa, tylko trzeba to wydobyć z siebie". Czekamy na odpowiedź Agnieszki Woźniak-Starak.