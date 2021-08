Grażyna Wolszczak "wbiła się" na zanzibarskie wesele. Aktorka była zachwycona

"Niesamowite te kolory wystrojonych od stóp do głów kobiet. Zaskakujące, ze mężczyźni im usługują, podając jedzenie. Podobno taka tradycja. Pewnie to jedyna okazja, kiedy jest inaczej niż zwykle. Po posiłku dziewczyny kąpią się i przebierają (niczym druhny) w takie same sukienki, uszyte specjalnie na wesele" - opowiedziała.