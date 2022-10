Ewa Wachowicz w klasycznej stylizacji na jesień. Każda z nas może ją łatwo odtworzyć

Styl Ewy Wachowicz można określić mianem smart casual. Restauratorka często łączy komfort miękkich tkanin z eleganckimi krojami koszul, bluzek czy sukienek. Wachowicz z pewnością nie należy do tych osób, których gama kolorystyczna w garderobie ogranicza się jedynie do bieli, czerni, szarości i beży. Często bowiem stawia na intensywne odcienie niebieskiego, zieleni czy pomarańczy. To dlatego jej stylizacje są ciekawe, a zarazem łatwe do odtworzenia dla jej fanek.