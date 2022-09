Ewa Wachowicz stawia na ten model sukienki. To jej jesienny must have

Uważa się, że jesień jest najmodniejszą porą roku, głównie ze względu na liczne warstwy, a co za tym idzie, duże pole do popisu. To właśnie we wrześniu magazyny modowe przygotowują swoje najobszerniejsze wydania w roku. Chcą bowiem pokazać czytelnikom, co będzie w trendach w rozpoczynającym się sezonie. Zatem nie ma co rozpaczać nad letnimi sukienkami, które trzeba odłożyć na wyższe półki w szafie. Powinna pozostać tylko ekscytacja.