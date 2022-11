Ewa żyła w toksycznym związku. Potem zmagała się z konsekwencjami

Wtedy wszystko się zaczęło. Ewa nie mogła spać, bo w głowie cały czas krążyły jej natrętne myśli. "Jak to możliwe, że mężczyzna, który słowo miłość odmieniał przez wszystkie przypadki, pięć dni po rozstaniu, miał nową partnerkę. Na dodatek mężatkę z dwójką dzieci?", "Jak to możliwe, że człowiek, który całe życie chodził do kościoła i deklarował się jako głęboko wierzący katolik, mógł zdradzać, kłamać, oszukiwać?", "Jak to możliwe, że nie zauważyłam tego wcześniej?", "Jak to możliwe, że pozwoliła się traktować źle tak długo?", "Czy on mnie w ogóle kochał?", "Czy on wróci? Przecież mieliśmy spędzić razem całe życie, wyprowadzić się do Grecji lub Hiszpanii…"