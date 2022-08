Fala hejtu po wyznaniu Margaret. Ekspertka: Ofiary wciąż będą się bać zgłaszania przemocy seksualnej

- W przypadku przemocy, do której doszło w dzieciństwie, mówienie, a nawet przypomnienie sobie o niej, następuje często po wielu latach. Sprawcy, którzy krzywdzą dziecko, manipulują nim, zastraszają, zawstydzają, wmawiają winę, zmierzając do tego, żeby milczało. Dopiero po wielu latach te osoby, już w dorosłym życiu, potrafią we właściwym świetle zobaczyć, odpowiednio zinterpretować to, co je spotkało i powiedzieć o swojej krzywdzie - mówi psycholożka.