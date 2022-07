Kim są polskie ciałaczki? "Lista stale się powiększa"

Demko używa narzędzi pogardzanych przez, głównie męski, świat sztuki: koloru różowego, miękkich tkanin, cekinów, brokatu, waginalnych kształtów. Przywraca im nie tylko prawo do istnienia, ale też rangę. Pokazuje w swoich działaniach, w jaki sposób środowisko i kultura chcą pozbawić prawa do kobiecości kobiety mające pewien autorytet. Sama nosi różowe spódniczki, szpilki, bogatą biżuterię. Waginokształtne rzeźby ma nawet w ogrodzie, nie bacząc na to, co powiedzą inni. Mówi, że jest femmenistką – feministką, która chce w niemal dragowy sposób celebrować kobiecość. Jej marzeniem jest, by kobiety zajmowały coraz więcej miejsca w przestrzeni publicznej, nie wstydziły się tego, co delikatne, miękkie, inne niż panujący falliczny porządek.