Fala zatruć psów. Weterynarze ostrzegają

Właściciele psów postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Przechadzając się ze swoimi czworonogami, po mokotowskich parkach, nie spodziewali się, że ich pupile z objawami silnego zatrucia wylądują w u weterynarzy. Szybko okazało się, że nie są to odosobnione przypadki. Co na to jednostka organizacyjna odpowiedzialna za skwery zieleni w mieście?