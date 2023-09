Myśleli, że to szczeniak owczarka. Weterynarz załamał ręce

Szczeniak, który nie był szczeniakiem

Kiedy turyści zeszli ze szlaku, postanowili od razu wybrać się do weterynarza, by sprawdzić, czy ze zwierzęciem, którego znaleźli na szlaku, jest wszystko w porządku. Z całą pewnością nie spodziewali się tego, co usłyszeli wówczas od specjalisty.