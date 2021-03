Fan zrobił jej niespodziankę. Rogalska leżała wtedy w łóżku

W chwili, gdy Marzena Rogalska poinformowała, że odchodzi z Telewizji Polskiej i nie będzie już prowadzić "Pytania na śniadanie", przekonała się, jak wielu ma fanów. Zalała ją fana bardzo pozytywnych komentarzy, pochwalających jej decyzję. Co więcej, internauci stanęli za Marzeną murem, gdy jej kolega z pracy Tomasz Kammel, nie pożegnał się z nią ani nawet jednym słowem nie odniósł się do ich zakończenia współpracy. I choć Rogalska nie mogła liczyć na wsparcie wieloletniego kompana z programu śniadaniowego, to na szczęście nie zawiedli jej wierni obserwatorzy.