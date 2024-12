Największy błąd przy dawaniu napiwku. "Policzek dla kelnera"

Dla wielu osób dawanie napiwków to nieodłączny element wizyty w restauracji. Według zasad savoir-vivre’u to sposób na docenienie serwisu i zaangażowania obsługi.

Zwyczajowo utarło się, aby zostawiać napiwek w wysokości 10-15 proc. wartości rachunku. Wyjątkowy serwis może jednak zachęcić do bardziej hojnej gratyfikacji, sięgającej nawet powyżej przyjętej normy.

Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych figuruje zasada 20 proc., Polska pozostaje przy bardziej umiarkowanych standardach. Należy pamiętać jednak, że niektóre lokale mogą narzucić "opłatę serwisową" podczas obsługi np. większych grup. W takich przypadkach trzeba liczyć się z doliczeniem napiwku "z góry" do naszego rachunku. Jest to natomiast raczej wyjątek niż standard.

Kluczowym błędem podczas wizyty w restauracji jest zostawianie drobnych monet jako napiwku , które mogą być odebrane jako brak szacunku do obsługi. "Jednej rzeczy nie róbcie nigdy – nie zostawiajcie wysupłanych z kieszeni żółtych klepaków o łącznej wartości 48 gr. Dla kelnera to jak dostać w twarz. Albo nie zostawiajcie nic, albo 10 proc." – czytamy na blogu krytykakulinarna.com.

Wiele osób uważa, że w dobrym guście jest zostawienie napiwku w banknotach, które mogą być uznane za bardziej wartościową formę podziękowania niż monety. Nierzadko napiwek to też reszta po zapłaceniu rachunku . Jeśli ten wynosi np. 72 zł, możemy zapłacić kwotę 80 zł i wskazać kelnerowi, że reszta stanowi datek za odpowiednią obsługę.

Aby upewnić się, że nasz napiwek trafi w całości do osoby obsługującej nas w restauracji, lepiej jest dawać go w gotówce. Jeśli nie mamy przy sobie gotówki i musimy zapłacić kartą, możemy zasugerować doliczenie napiwku do rachunku.