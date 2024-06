Kelnerzy tego nie cierpią. Najczęstsze błędy w restauracjach

Wizyta w restauracji to nie tylko okazja do delektowania się pysznymi potrawami, ale także szansa na zademonstrowanie dobrych manier. Często łamiemy je ze zwykłej nieświadomości. O czym należy pamiętać?

W dobrych restauracjach powinniśmy też unikać brania karty menu z bufetu. To zadanie kelnera i wyręczanie go w tym może uchodzić za nietakt, podobnie jak pomaganie kelnerowi przy zbieraniu brudnych naczyń.

Pamiętaj, aby dostosować swój ubiór do charakteru restauracji. Unikaj zbyt swobodnych strojów w eleganckich restauracjach. Odpowiedni strój to wyraz szacunku dla miejsca i innych gości.

A co z kwestią napiwku? Choć w Polsce nie jest on obowiązkowy, to jednak wielu klient decyduje się je zostawić w podziękowaniu za obsługę. Jest to powszechnie akceptowany sposób na wyrażenie uznania dla jakości serwisu i zaangażowania personelu, a zwyczajowo kwota napiwku to około 10-15 proc. wartości rachunku.