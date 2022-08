Festiwal Filmowy w Wenecji. Alessandra Ambrosio w zwiewnej kreacji w krytykowanym odcieniu różu

Alessandra Ambrosio postawiła na suknię z opiętą górą bez ramiączek oraz zwiewnym, lejącym się dołem z dwoma wycięciami, które odsłaniały nogi. Modelka założyła również pelerynę z tego samego materiału. Ten element garderoby w ostatnim sezonie powrócił do łask i wydać go było w stylizacjach podczas innych festiwali. W kreacji pojawiły się także trzy materiałowe różyczki. Ambrosio dobrała do sukienki sandałki na szpilce w tym samym kolorze. Postawiła także na delikatną biżuterię i rozpuszczone, lecz częściowo spięte z tyłu włosy. Czy jej look należał do udanych? Choć jest elegancki, stosowny do okazji i dobrze dobrany do sylwetki, to jednak zdaje się lekko trącić kiczem.