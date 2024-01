Festiwal obfitości, czyli niech nam błyszczy karnawał!

Jak głosi Wikipedia, karnawał to "okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw". Idealny czas na nadmiar we wszystkim: jedzeniu, rozrywce i modzie. Jeśli lubisz odrobinę szaleństwa i przepychu, początek roku jest idealnym czasem, by dać upust swoim skrywanym pragnieniom i wdrożyć do realizacji hasło more is more.