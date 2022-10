Finanse online. Już nie tylko wydatkami, ale też długami możemy zarządzać w sieci

Co ciekawe, do płatności online przekonaliśmy się w krótkim czasie. Karty płatnicze na szerszą skalę pojawiły się w Polsce dopiero w latach 90. Dziś – jak szacuje Narodowy Bank Polski – w portfelach mamy już ponad 41 mln kart i liczba ta rośnie. Jeszcze w 2005 r. bezgotówkowo regulowaliśmy zaledwie 2 proc. wszystkich płatności, by w 2018 r. dojść do 43 proc. Tuż przed wybuchem pandemii bezgotówkowo rozliczało się już 62 proc. Polaków, a obecnie odsetek ten wzrósł do 70 proc.