Gardias ścięła włosy. "O wiele lepiej niż w długich"

Długie czy krótkie? W tym sezonie zdecydowanie te drugie

Lata 80. to kult długich włosów, w których wówczas dostrzegano symbol kobiecości. Z kolei lata 90. to już ukłon w stronę krótkich fryzur. Inicjatorką tego kierunku była Lady Di. Krótkie włosy stały się synonimem kobiecej niezależności, a nowy trend pozwolił spojrzeć na kobiecość z innej, szerszej perspektywy. Obecne tendencje we fryzjerstwie ponownie koncentrują się na krótszych fryzurach, które zyskują lekkość i finezję.