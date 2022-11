Gaslighting, czyli podstępna forma manipulacji

Dla przedszkolanki, 24-letniej Uli z Elbląga nazywanie jej "głupią krową" przez męża jest równoznaczne z brakiem szacunku. – Gdy mu o tym mówię, on twierdzi, że to nic nie ma wspólnego z szacunkiem i że nie rozumiem, co to słowo oznacza – mówi smutnym głosem kobieta. – A przecież ja wiem, czym jest szacunek! To samo tyczy się wielu innych spraw. Na przykład mówię, że martwię się o to, że wojna w Ukrainie rozleje się na część Europy, w tym Polskę. A mój mąż twierdzi, że to, że jestem zmartwioną, świadczy o moim ograniczeniu intelektualnym. I zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście powinnam czuć to, co czuję