Breadcrumbing - okrutne zjawisko przybiera na sile. Tak kontrolują partnerów

Jak relacjonuje, pewnego razu Kamil nie odezwał się do niej przez dwa dni, a ona z nerwów rwała sobie włosy z głowy. - Potem wyjaśnił, że był bardzo zajęty, miał problemy rodzinne, które go ponoć przerosły, do tego miał problemy z telefonem, dlatego nie mógł zadzwonić. Dziwne tłumaczenie, bo miał mojego maila, gadaliśmy przez Messengera, a przecież można z niego korzystać też na komputerze, ale nie chciałam dociekać, więc kupiłam to - mówi Ania.