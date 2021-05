Gdy w sporcie zawodowym wygrywa instynkt macierzyński. Czy dziecko i treningi dają się pogodzić?

- Wiem, że mam już 35 lat, ale czuję, że w sporcie nie dałam jeszcze z siebie wszystkiego. Wierzę, że po porodzie można biegać na wysokim poziomie. Ba, uważam, że nawet szybciej niż przed. Od dziecka jestem biegaczką, moja mama chciała, żebym pracowała w biurze, ale ja nigdy się do tego nie nadawałam. Łatwo nie odpuszczę, to pewne. W ogóle nie biorę pod uwagę tego, że mogłabym nie biegać! Przez 25 lat nie miałam poważnej kontuzji, jestem rozsądna w sporcie, wiem, że to moja praca, dlatego podchodzę do tego, jak do zadania. Inni mają projekty, ja mam maratony do wygrania. Jest już tęsknota za sportem, teraz wolno mi tylko delikatnie ćwiczyć mięśnie głębokie – na to pozwoliła mi pani ginekolog urologiczna. Nogi tupią w miejscu.