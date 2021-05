Ojcowie bernardyni z Łęczycy odmówili w sprawie chrztu. Kaja Godek: "Wykazali się wiarą i niezłomnością"

Uczestniczył w Strajkach Kobiet

Jak się okazuje, uczestnictwo w Strajku Kobiet zdyskwalifikowało mężczyznę w oczach księży z Łęczycy. Ojcowie bernardyni odmówili mężczyźnie wydania zaświadczenia potrzebnego, by zostać ojcem chrzestnym. Argumentowali to tym, że publicznie popierał strajki. Jak podaje Fundacja Życie i Rodzina miał on "publicznie popierać proaborcyjne strajki, podczas których otwarcie nawoływano do zabijania nienarodzonych dzieci".