Gdy wybuchła wojna, natychmiast podjęła decyzję. "Wracam do Ukrainy"

Tak, pakujemy każdy rysunek w pudełeczko. Piszemy na nim nazwiska, adres, by ten rysunek z żołnierzem do nas kiedyś wrócił. Abyśmy po wojnie mogli naszych bohaterów ugościć. Wręczając ten podarunek, chcemy dać im motywację i siłę do walki, by nie czuli się osamotnieni. Jeden drugiego musi wspierać, by była nowa Ukraina. By była nowa świetna Ukraina.