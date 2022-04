Pomagając mamy obowiązek dbać też o siebie. "Możemy czuć się wyczerpani"

W momencie, gdy przychodzi nam do głowy, że chcemy pomagać, warto jest usiąść, zastanowić się i spojrzeć na problem szerzej. Chodzi o to, żeby pomysł na pomaganie umieścić w kontekście własnego życia. Myliśmy sobie: "Mam wolny pokój, mogę kogoś przyjąć!" Jednak zamiast podejmować decyzję pod wpływem impulsu, warto dobrze to przemyśleć, zastanowić się, jak to wszystko będzie wyglądało, jak wpłynie na nas, na życie naszej rodziny, na naszą pracę, odpoczynek. Wezmę kogoś pod swój dach i co potem? Czy poradzę sobie finansowo? Czy na pewno jestem w stanie zapewnić innym pomoc? Przez jaki czas? Jeśli decyduje się wziąć kogoś na 2 tygodnie, to co potem? Co zrobię, gdy się okaże, że ci ludzie nie mają dokąd iść?