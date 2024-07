Genialne składniki na problemy skórne. Pozbędziesz się niechcianych wyprysków

Będąc w drogerii, zwróć uwagę na żele i płyny do twarzy, które zawierają w składzie ekstrakt z wierzby białej. Ten naturalny składnik zawiera m.in. kwas salicylowy. Dzięki temu działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, zmniejsza łojotok i szybko eliminuje zaskórniki . Ma również działanie złuszczające. Dzięki temu skóra staje się wyraźnie gładsza i pozbawiona przebarwień potrądzikowych.

Nie słyszałaś o nim wcześniej? Jest to olej tłoczony z orzechów drzewa tamanu. Produkt charakteryzuje się działaniem przeciwbakteryjnym i antyoksydacyjnym. Doskonale radzi sobie ze zmianami trądzikowymi, ale także opuchlizną oraz łuszczycą . Ponadto olej z tamanu rozjaśnia przebarwienia na skórze oraz redukuje widoczność blizn i rozstępów. Stosuj regularnie, wieczorem, na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy.

