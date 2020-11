Gładkie włosy w kilka chwil. Przegląd urządzeń modelujących do 60 proc. taniej

Zapobiegaj zniszczeniom - susz i modeluj z rozsądkiem

Odpowiedni model prostownicy, suszarki czy suszarko-lokówki nie musi być drogi, bo całkiem niezły kupimy w aktualnych okazjach nawet za około 100 do 200 zł i będzie odpowiedni także dla osób z cienkimi lub zniszczonymi włosami. Jeśli budżet na to pozwala, warto oczywiście sięgnąć po sprzęt klasy profesjonalnej, który już po pierwszym użyciu pozwoli ci odczuć różnicę w wyglądzie włosów, ich kondycji, a także w samopoczuciu. Wiele modeli docenianych nawet przez profesjonalistów kupimy za ok. 300 zł, niektóre to wydatek nawet 5-krotnie wyższy.