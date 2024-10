"Gnijący" problem w sypialni. Ekspertka ostrzega pary

Jak zauważa dr Lalitaa Suglani, psycholożka specjalizująca się w zaburzeniach lękowych, choć odpoczynek jest kluczowy dla naszego zdrowia psychicznego, "bed rotting" może nieść poważne konsekwencje, szczególnie dla par. Początkowo może wydawać się, że wspólne leniuchowanie to idealny sposób na spędzenie czasu razem, ale długotrwałe praktykowanie tej czynności może prowadzić do stagnacji w związku.

Wspólne leżenie w łóżku przez długie godziny może początkowo zbliżyć partnerów, dając im przestrzeń do wspólnego odpoczynku. Jednak, jak podkreśla ekspertka, jeśli taki styl życia staje się normą, relacja zaczyna cierpieć. "Kiedy para zbyt często ucieka się do leniwego spędzania czasu w łóżku, może to prowadzić do zmniejszenia poziomu intymności i zaangażowania w związek," wyjaśnia dr Suglani.